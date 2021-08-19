У ВООЗ не бачать необхідності у бустерних дозах вакцин проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не бачить необхідності у впровадженні третьої дози вакцини від коронавірусу для посилення дії двох основних доз. Про це заявили головні наукові співробітники ВООЗ Сум'я Свамінатан і Брюс Ейлвард, передає УНН з посиланням на Reuters.
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"Ми абсолютно впевнені, що сьогоднішні дані не вказують на те, що бустери необхідні", - заявила Свамінатан.
Деталі
За її словами, наразі необхідні подальші дослідження для підтвердження необхідності бустерних щеплень.
Водночас Брюс Ейлвард заявив, що в світі достатньо вакцин від коронавірусу, однак вони не потрапляють у потрібні місця в потрібному порядку.
За його словами, наразі пріоритетом повинна бути повноцінна вакцинація найбільш вразливих категорій населення в усьому світі, а після цього можна ухвалювати рішення з приводу введення бустерних доз вакцини.
Доповнення
4 серпня ВООЗ закликала утриматися від бустерних доз вакцин проти коронавірусу до кінця вересня цього року через брак препаратів в країнах з низьким рівнем вакцинації. 11 серпня ВООЗ закликала 20 світових лідерів змінити "ганебну" ситуацію з нерівномірним доступом до вакцин від COVID-19 у світі.
Тим часом, з 20 вересня всім американцям будуть запропоновані бустерні дози вакцини від COVID-19.