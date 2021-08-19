В ВОЗ не видят необходимости в бустерных дозах вакцин против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения заявила, что не видит необходимости во введении третьей дозы вакцины от коронавируса для усиления действия двух основных доз. Об этом заявили главные научные сотрудники ВОЗ Сумья Сваминатан и Брюс Эйлвард, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Мы абсолютно уверены, что сегодняшние данные не указывают на то, что бустеры необходимы", - заявила Сваминатан.
Детали
По ее словам, в настоящее время необходимы дальнейшие исследования для подтверждения необходимости бустерных прививок.
В то же время Брюс Эйлвард заявил, что в мире достаточно вакцин от коронавируса, однако они не попадают в нужные места в нужном порядке.
По его словам, сейчас приоритетом должна быть полноценная вакцинация наиболее уязвимых категорий населения во всем мире, а после этого можно принимать решение по поводу введения бустерных доз вакцины.
Дополнение
4 августа ВОЗ призвала воздержаться от бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября этого года из-за нехватки препаратов в странах с низким уровнем вакцинации. 11 августа ВОЗ призвала 20 мировых лидеров изменить "позорную" ситуацию с неравномерным доступом к вакцинам от COVID-19 в мире.
Между тем, с 20 сентября всем американцам будут предложены бустерные дозы вакцины от COVID-19.