Ізраїль розпочав "бустерну" вакцинацію від COVID-19 усіх охочих

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"Нам вдалося зупинити темпи зростання захворюваності. Вона як і раніше росте, але помітно повільніше", - сказав професор Аш.

Координатор з боротьби з коронавірусом професор Сальман Зарка повідомив, що вирішено звільнити людей, які отримали третю дозу вакцини, від обов'язку перебувати в ізоляції після повернення з країн, оголошених "помаранчевими". Як і раніше карантин обов'язковий для всіх при поверненні з "червоних" країн.

Телеканал "Кан-11" зазначає, що МОЗ країни поки не сформував політику щодо третього щеплення для осіб, які перехворіли на коронавірус.

"Відтепер третя доза вакцини доступна з 12 років. Це право, якого немає ні в одній іншій країні. Третє щеплення працює. Два мільйони ізраїльтян вже зробили щеплення. Ізраїль - єдина країна в світі, яка зробила це, і успішно. Результати вже є. Зростання кількості тяжкохворих почало сповільнюватися, але кульмінаційна точка кампанії ще попереду, тому третє щеплення потрібно зробити всім громадянам. Я закликаю громадян старше 12 років негайно піти і зробити третє щеплення. Той, хто ще не пройшов вакцинацію, зобов'язаний зробити це негайно", - цитує пресслужба главу уряду країни Нафталі Беннета.

Додамо

В Ізраїлі хочуть вакцинувати дітей проти COVID-19 у школах.