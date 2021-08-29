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Ізраїль розпочав "бустерну" вакцинацію від COVID-19 усіх охочих

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Починаючи з 29 серпня, третє щеплення від коронавірусу в Ізраїлі можуть отримати всі ізраїльтяни старше 12 років, які щеплені вдруге, як мінімум, п'ять місяців тому. Про це сказав генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю професор Нахман Аш, якого цитує NEWSru.co.il, пише УНН.

Деталі

"Нам вдалося зупинити темпи зростання захворюваності. Вона як і раніше росте, але помітно повільніше", - сказав професор Аш.

Координатор з боротьби з коронавірусом професор Сальман Зарка повідомив, що вирішено звільнити людей, які отримали третю дозу вакцини, від обов'язку перебувати в ізоляції після повернення з країн, оголошених "помаранчевими". Як і раніше карантин обов'язковий для всіх при поверненні з "червоних" країн.

Телеканал "Кан-11" зазначає, що МОЗ країни поки не сформував політику щодо третього щеплення для осіб, які перехворіли на коронавірус.

"Відтепер третя доза вакцини доступна з 12 років. Це право, якого немає ні в одній іншій країні. Третє щеплення працює. Два мільйони ізраїльтян вже зробили щеплення. Ізраїль - єдина країна в світі, яка зробила це, і успішно. Результати вже є. Зростання кількості тяжкохворих почало сповільнюватися, але кульмінаційна точка кампанії ще попереду, тому третє щеплення потрібно зробити всім громадянам. Я закликаю громадян старше 12 років негайно піти і зробити третє щеплення. Той, хто ще не пройшов вакцинацію, зобов'язаний зробити це негайно", - цитує пресслужба главу уряду країни Нафталі Беннета.

Додамо

В Ізраїлі хочуть вакцинувати дітей проти COVID-19 у школах.

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