В Ізраїлі хочуть вакцинувати дітей проти COVID-19 у школах

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В Ізраїлі наступного тижня діти підуть до школи, незважаючи на щоденне зростання кількості хворих на коронавірус. Щоб уникнути повторного закриття закладів освіти, влада пропонує, за умови схвалення батьків, вакцинувати учнів на території школи під час шкільних занять.

Також у школах від учнів молодших за 12 років у перший день навчання чекатимуть згоди батьків на проходження тесту на коронавірус. Окрім цього, якщо в містах буде високий рівень зараження, проводити офлайн-заняття дозволять лише за умови 70% вакцинованих учнів та вчителів.

Сьогодні міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що напередодні у країні було зареєстровано 6467 інфікованих коронавірусом людей, 1142 осіб було госпіталізовано. Приблизно 30% дітей віком від 12 до 15 років ввели дві дози вакцини, що набагато менше, ніж у будь-якій іншій віковій групі.

Нагадаємо

Із 18 серпня уряд Ізраїлю запровадив обов'язкове тестування на коронавірус для дітей віком від трьох років.

Наприкінці липня Ізраїль посилив карантинні обмеження через сплеск штаму "Дельта".