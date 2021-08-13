В Ізраїлі на COVID-19 почнуть тестувати дітей віком від трьох років
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Із 18 серпня уряд Ізраїлю запровадить обов'язкове тестування на коронавірус для дітей віком від трьох років. Про це повідомляє УНН за даними Theguardian.
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Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет заявив, що з наступної середи, 18 серпня, держава фінансуватиме необмежену кількість тестів на COVID-19 для дітей віком від 3 до 11 років. Тестування знадобиться для вільного відвідування громадських місць: школи, басейну, готелю або спортзалу. Влада ухвалила таке рішення через стрімке поширення коронавірусної інфекції, незважаючи на те, що вакциновано більшість дорослих.
Також в Ізраїлі планують знизити вікові обмеження для ревакцинації, яку наразі проводять лише людям віком від 60 років.
Додамо
У країні відкрито 120 центрів швидкого тестування на коронавірус. Перевірка на виявлення захворювання коштує 52 шекелі (приблизно 17 євро).
За статистикою ВООЗ, станом на 12 серпня в Ізраїлі зареєстровано 921 083 хворих на коронавірус, померло – 6 593 людини. Введено понад 11 млн доз вакцини проти COVID-19.
Нагадаємо
Наприкінці липня Ізраїль посилив карантинні обмеження через сплеск штаму "Дельта".
Уряд Ізраїлю заявив, що працює над новою стратегією «золотої середини», за якою ізраїльтяни мають навчитися жити з вірусом, дотримуючись мінімальних обмежень.