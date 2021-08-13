В Израиле на COVID-19 начнут тестировать детей от трёх лет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. С 18 августа правительство Израиля введет обязательное тестирование на коронавирус для детей от трёх лет. Об этом сообщает УНН по данным Theguardian.
Детали
Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил, что со следующей среды, 18 августа, государство будет финансировать неограниченное количество тестов на COVID-19 для детей в возрасте от 3 до 11 лет. Тестирование понадобится для свободного посещения общественных мест: школы, бассейна, гостиницы или спортзала. Власти приняли такое решение из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции, несмотря на то, что прививки сделало большинство взрослых.
Также в Израиле планируют снизить возрастные ограничения для ревакцинации, которую сейчас проводят только людям старше 60 лет.
Добавим
В стране открыто 120 центров быстрого тестирования на коронавирус. Проверка на выявление заболевания стоит 52 шекеля (около 17 евро).
По статистике ВОЗ, по состоянию на 12 августа в Израиле зарегистрировано 921 083 больных коронавирусом, умерло – 6593 человека. Введено более 11 млн доз вакцины от COVID-19.
Напомним
В конце июля Израиль усилил карантин из-за всплеска штамма "Дельта".
Правительство Израиля заявило, что работает над новой стратегией «золотой середины», по которой израильтяне должны научиться жить с вирусом, соблюдая минимальные ограничения.