С сентября Чехия предложит гражданам бустерную дозу вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Правительство Чехии предложит дополнительную вакцину против вакцины против COVID -19 с 20 сентября любой ранее вакцинированной человеку. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Адам Войтех, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Правительственная рабочая группа по борьбе с коронавируса сообщила в Twitter, что третья доза вакцины настоятельно рекомендуются людям старше 60 лет, но она также будет доступна для всех, кто прошел предварительную вакцинацию за дводозовою или однократной схемам.
Правительство будет использовать вакцины Pfizer / BioNTech и Moderna для ускоряющих мероприятий для тех, кто прошел регулярную вакцинацию по крайней мере восемью месяцами ранее, сказал Войтех.
По состоянию на понедельник 5,73 миллиона человек получили по меньшей мере один привоев дводозовои вакцины, преимущественно от компании Pfizer / BioNTech, а еще 197 254-однократной вакцину, сделанную Джонсоном и Джонсоном.
Отдельно премьер-министр Андрей Бабиш заявил на Чешском телевидении, что правительство предложит финансовые бонусы врачам общей практики, которые убедят больше людей старше 65 лет сделать первичные прививки, чтобы повысить уровень вакцинации среди старейших граждан.
Дополнение
Польша с 1 сентября будет вакцинировать “бустерной” дозой вакцины от COVID-19 людей с пониженным иммунитетом. Израиль начал “бустерную” вакцинацию от COVID-19 всех желающих.