В ЕС рассчитывают зарегистрировать вакцину от коронавируса в декабре

“Если все пойдет по плану и без проблем, EMA (Европейское агентство медикаментов. — ред.) сообщает, что условное разрешение на продажу вакцины BioNTech и Moderna может произойти уже во второй половине декабря 2020 года”, — сказала она.

Она добавила, что в самом начале регистрация вакцин будет “условной”, что позволит использовать их для людей из группы риска, а по итогам — будет принято решение о подтверждении регистрации и вывода в массовое обращение. “Все вакцины будут изучаться очень тщательно, прежде чем мы (их) примем”, — добавила глава ЕК.

Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил в свою очередь, что страны — члены Евросоюза должны ускорить подготовку к получению доступа к вакцине от коронавируса, как только она будет одобрена. “Мы должны ускорить подготовку на национальном уровне, чтобы вакцина была доступна всем гражданам, когда она будет одобрена”, — сказал он.

В целом, по словам Мишеля, ситуация с пандемией на сегодняшний день остается серьезной в Евросоюзе. “Мы внимательно следим за ситуацией и координируем наши усилия”, — подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине нужно завезти как минимум 15 млн. доз вакцин от коронавируса — Ляшко

Как сообщил высокопоставленный представитель ЕС, все лидеры в целом единодушны относительно мер по борьбе с коронавируса. “Все согласны, что нужно избегать закрытия внутренних границ, есть общее понимание локдауна, а также того, как снимать ограничения”, — пояснил он.

Кроме того, по словам дипломата, страны-члены договорились работать над повышением уровня доверия граждан к вакцинам. “Подчеркнули необходимость коммуникации по теме вакцин и борьбы с дезинформацией в этом вопросе”, — добавил он.

Ранее Еврокомиссия уже заявляла, что намерена максимально ускорить все процедуры по технической обработке данных о западных вакцинах, чтобы максимально приблизить момент сертификации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина рассматривает три механизма доставки и хранения вакцины от коронавируса — Ляшко

В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств проводит проверки двух вакцин от коронавируса — британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и концерна BioNTech-Pfizer. Кроме того, ожидается, что на следующей неделе агентство получит документацию для регистрации третьей вакцины Moderna.

Урсула фон дер Ляйен также заявила, что страны ЕС должны отменять карантинные мероприятия осторожно, поэтапно и скоординировано, чтобы избежать третьей волны.

Напомним, в Украине Минздрав рассчитывает на поставку вакцин от COVID-19 в первом квартале 2021 года. Перед этим сообщалось, что Украина до 7 декабря подпишет соглашение о поставках вакцин от COVID-19.