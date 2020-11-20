В ЄС розраховують зареєструвати вакцину від коронавірусу в грудні

“Якщо все піде за планом і без проблем, EMA (Європейське агентство медикаментів. — ред.) повідомляє, що умовний дозвіл на продаж вакцини BioNTech і Moderna може відбутися вже в другій половині грудня 2020 року”, — сказала вона.

Вона додала, що на самому початку реєстрація вакцин буде “умовною”, що дозволить використовувати їх для людей з групи ризику, а за підсумками — буде прийнято рішення про підтвердження реєстрації та виведення в масовий обіг. “Усі вакцини будуть вивчатися дуже ретельно, перш ніж ми їх схвалимо”, — додала глава ЄК.

Голова Євроради Шарль Мішель зазначив в свою чергу, що країни — члени Євросоюзу повинні прискорити підготовку до отримання доступу до вакцини від коронавірусу, як тільки вона буде схвалена. “Ми повинні прискорити підготовку на національному рівні, щоб вакцина була доступна всім громадянам, коли вона буде схвалена”, — сказав він.

В цілому, за словами Мішеля, ситуація з пандемією на сьогоднішній день залишається серйозною в Євросоюзі. “Ми уважно стежимо за ситуацією і координуємо наші зусилля”, — підкреслив він.

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Як повідомив високопоставлений представник ЄС, всі лідери в цілому одностайні щодо заходів по боротьбі з коронавірусом. “Усі згодні, що потрібно уникати закриття внутрішніх кордонів, є загальне розуміння локдауну, а також того, як знімати обмеження”, — пояснив він.

Крім того, за словами дипломата, країни-члени домовилися працювати над підвищенням рівня довіри громадян до вакцин. “Підкреслили необхідність комунікації по темі вакцин і боротьби з дезінформацією в цьому питанні”, — додав він.

Раніше Єврокомісія вже заявляла, що має намір максимально прискорити всі процедури з технічної обробки даних про західних вакцинах, щоб гранично наблизити момент сертифікації.

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В даний час Європейське агентство лікарських засобів проводить перевірки двох вакцин від коронавірусу — британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca і концерну BioNTech-Pfizer. Крім того, очікується, що на наступному тижні агентство отримає документацію для реєстрації третьої вакцини Moderna.

Урсула фон дер Ляйен також заявила, що країни ЄС повинні скасовувати карантинні заходи обережно, поетапно і скоординовано, щоб уникнути третьої хвилі.

Нагадаємо, в Україні МОЗ розраховує на поставку вакцин від COVID-19 у першому кварталі 2021 року. Перед цим повідомлялось, що Україна до 7 грудня підпише угоду щодо поставок вакцин від COVID-19.