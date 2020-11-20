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В Україну потрібно завезти як мінімум 15 млн. доз вакцин від коронавірусу - Ляшко

В Україну потрібно завезти як мінімум 15 млн. доз вакцин від коронавірусу - Ляшко

Київ • УНН

 • 13889 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Україну потрібно завезти як мінімум 15 млн. доз вакцин від коронавірусу. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє УНН.

“Країна працює з усіма потенційними виробниками вакцин і підписує вже договори на постачання вакцин і для інших груп населення (окрім тих, які будуть визначені як пріоритетні — Ред.). Ми говоримо про те, щоб нам в країну завезти як мінімум 15 мільйонів доз вакцини, для того щоб охопити всіх щепленням. Але тепер питання — 15 мільйонів доз вакцини відразу завезти, зберігати, розвести і провакцинувати — це досить складний процес. Тому й планується вакцинальна сесія. Вакцинальна сесія буде розраховуватися саме від пріоритетних груп людей і ми прораховуємо зараз, як, у яких кабінетах щеплення буде проведено вакцинацію. Приватні медичні структури також мають бути долучені до цього процесу. Повинна працювати вся медична спільнота, щоб якомога коротший термін охопити якомога більше людей, щоб якомога швидше розірвати ланцюг передачі цієї інфекції”, — наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розглядає три механізма доставки та зберігання вакцини від коронавірусу - Ляшко

Раніше Ляшко розповів, хто визначатиме пріоритетні групи для вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 369 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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