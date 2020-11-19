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Ляшко розповів, хто визначатиме пріоритетні групи для вакцинації від коронавірусу

Ляшко розповів, хто визначатиме пріоритетні групи для вакцинації від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. На сьогодні розробляються різні сценарії імунопрофілактики населення України від коронавірусу. Про це в ефірі програми “Право на владу” розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє УНН.

“Саме Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики у співпраці з ВООЗ і ЮНІСЕФ опрацьовують пріоритетні групи. Найпершим пріоритетом стоять медичні працівники. Далі ідуть вже питання різних професійних груп ризику і медичних груп ризику. Медичні групи ризику сьогодні — це ті люди в яких сьогодні після перенесення коронавірусної хвороби, найчастіше розвиваються ускладнення і найчастіше — це ускладнення несумісні з життям. Тому вони виокремлюються в певну пріоритетну групу населення, яка також буде вакцинуватися одна із перших”, — розповів він.

Водночас, за словами Ляшко, контролюватиме цей процес Міністерство охорони здоров’я спільно з Департаментами охорони здоров’я.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розглядає три механізма доставки та зберігання вакцини від коронавірусу — Ляшко

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 369 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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