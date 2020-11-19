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Україна розглядає три механізма доставки та зберігання вакцини від коронавірусу - Ляшко

Україна розглядає три механізма доставки та зберігання вакцини від коронавірусу - Ляшко

Київ • УНН

 • 12562 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. На сьогоднішній день Україна розглядає три механізма доставки та зберігання вакцини від коронавірусу. Про це в ефірі програми “Право на владу” повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.

Він наголосив на тому, що з того моменту, як з’явилась інформація про вакцини від коронавірусу, Україна готується до того, щоб охопити якомога більше населення імунопрофілактикою.

“Коли десять вакцин-кандидатів розпочали наближатись до своєї реєстрації, ми розпочали більш детально вивчати саме механізми їх транспортування для того, щоб оцінити спроможності країни прийняти вакцину, зберігати вакцину і доставляти її до кабінету щеплень. Якщо все вдасться, то це буде безпрецедентна компанія імунопрофілактики у всьому світі. Кількість людей, які хочуть отримати вакцину і кількість людей, які повинні отримати вакцину — величезна. В Україні ми говоримо про 40 мільйонів населення, яке потрібно охопити щепленням для того, щоб забути про цю епідемію і допомогти світу побороти пандемію”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов розповів, хто з українців першим зможе отримати щеплення від COVID-19

Ляшко також повідомив, що Національна технічна група експертів вже сьогодні оцінює повністю три різні механізми доставки вакцини та її зберігання.

“Чому я кажу про три різні? Тому що дві з вакцин, які вже озвучили, що дають 95% ефективності, наразі мають температуру для зберігання −20°C та −70°C. Україна таку вакцину ніколи не отримувала і не транспортувала. Звичайні умови транспортування у нас — це +2°C, +8°C”, — наголосив він.

Тому, за його словами наразі Національна технічна група експертів, яка включає провідних імунологів, інфекціоністів, епідеміологів, а також людей, які можуть і вміють організувати логістику фармацевтичних препаратів, займається питанням про те, як до України можна поставити і скільки можна прийняти вакцини за різних умов її зберігання.

Ляшко також наголосив на тому, що окрім поставки розглядаються різні сценарії щодо того, які верстви населення будуть вакцинувати.

Нагадаємо, у МОЗ розраховують на поставку вакцин від COVID-19 у першому кварталі 2021 року.

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