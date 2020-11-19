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Степанов розповів, хто з українців першим зможе отримати щеплення від COVID19

Степанов розповів, хто з українців першим зможе отримати щеплення від COVID19

Київ • УНН

 • 15185 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав групи українців, які першими зможуть отримати щеплення від COVID19. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"... зрозуміло, що це групи ризику. Група ризику, яка за ознаками по здоров'ю - маю на увазі супутні захворювання, група ризику по віку - це люди, старші за 65 років - вони мають важкий перебіг хвороби і найвищу летальність, група ризику за професійною ознакою - працівники сфери охорони здоров'я, які теж мають бути забезпечені вакциною і має бути зроблено щеплення", - повідомив Степанов. 

Як повідомляв УНН, У МОЗ розраховують на поставку вакцин від COVID-19 у першому кварталі 2021 року.

Нагадаємо, Україна до 7 грудня підпише угоду щодо поставок вакцин від COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні вже 583 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 13 357.

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