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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 12749 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 48094 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 72907 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105564 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110304 просмотра

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Степанов рассказал, кто из украинцев первым сможет получить прививку от COVID19

Степанов рассказал, кто из украинцев первым сможет получить прививку от COVID19

Киев  •  УНН

 • 15179 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов назвал группы украинцев, которые первыми смогут получить прививку от COVID19. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"... понятно, что это группы риска. Группа риска, которая по признакам по здоровью - имею в виду сопутствующие заболевания, группа риска по возрасту - это люди старше 65 лет - они имеют тяжелое течение болезни и высокую летальность, группа риска по профессиональному признаку - работники сферы здравоохранения, которые тоже должны быть обеспечены вакциной и должно быть привиты", - сообщил Степанов.

Как сообщал УНН, в Минздраве рассчитывают на поставку вакцин от COVID-19 в первом квартале 2021 года.

Напомним, Украина до 7 декабря подпишет соглашение о поставках вакцин от COVID-19.

Также напомним, в Украине уже 583 тыс. случаев COVID-19 в сутки антирекорд - 13 357.

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