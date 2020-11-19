Степанов рассказал, кто из украинцев первым сможет получить прививку от COVID19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов назвал группы украинцев, которые первыми смогут получить прививку от COVID19. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"... понятно, что это группы риска. Группа риска, которая по признакам по здоровью - имею в виду сопутствующие заболевания, группа риска по возрасту - это люди старше 65 лет - они имеют тяжелое течение болезни и высокую летальность, группа риска по профессиональному признаку - работники сферы здравоохранения, которые тоже должны быть обеспечены вакциной и должно быть привиты", - сообщил Степанов.
Как сообщал УНН, в Минздраве рассчитывают на поставку вакцин от COVID-19 в первом квартале 2021 года.
Напомним, Украина до 7 декабря подпишет соглашение о поставках вакцин от COVID-19.
Также напомним, в Украине уже 583 тыс. случаев COVID-19 в сутки антирекорд - 13 357.