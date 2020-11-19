У МОЗ розраховують на поставку вакцин від COVID-19 у першому кварталі 2021 року

“Будемо очікувати протягом наступного 2021 року поставку цих вакцин (від COVID-19 - ред.). Розраховуємо, що першу партію ми хочемо отримати вже в першому кварталі, на початку другого максимум кварталу. Це наше бажання, але ми всі розуміємо, що дуже важливо, щоб вакцина була зареєстрована. Тому що всі вони знаходяться на завершальній третій стадії клінічних випробувань. Але поки зареєстрованої вакцини немає. Але ми багато куди просунулися саме в ініціативі COVAX”, - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, Україна до 7 грудня підпише угоду щодо поставок вакцин від COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні вже 583 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 13 357.