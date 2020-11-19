У МОЗ розраховують на поставку вакцин від COVID-19 у першому кварталі 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я розраховують на поставку першої партії вакцин від COVID-19 у першому, чи на початку другого кварталу 2021 року. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
“Будемо очікувати протягом наступного 2021 року поставку цих вакцин (від COVID-19 - ред.). Розраховуємо, що першу партію ми хочемо отримати вже в першому кварталі, на початку другого максимум кварталу. Це наше бажання, але ми всі розуміємо, що дуже важливо, щоб вакцина була зареєстрована. Тому що всі вони знаходяться на завершальній третій стадії клінічних випробувань. Але поки зареєстрованої вакцини немає. Але ми багато куди просунулися саме в ініціативі COVAX”, - сказав Максим Степанов.
Нагадаємо, Україна до 7 грудня підпише угоду щодо поставок вакцин від COVID-19.
Також нагадаємо, в Україні вже 583 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 13 357.