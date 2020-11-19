В Минздраве рассчитывают на поставку вакцин от COVID-19 в первом квартале 2021 года

"Будем ожидать в течение следующего 2021 года поставку этих вакцин (от COVID-19 - ред.). Рассчитываем, что первую партию мы хотим получить уже в первом квартале, в начале второго максимум квартала. Это наше желание, но мы все понимаем, что очень важно, чтобы вакцина была зарегистрирована. Потому что все они находятся на завершающей третьей стадии клинических испытаний. Но пока зарегистрированной вакцины нет. Но мы много куда продвинулись именно в инициативе COVAX", - сказал Максим Степанов.

Напомним, Украина до 7 декабря подпишет соглашение о поставках вакцин от COVID-19.

Также напомним, в Украине уже 583 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 13 357.