Украина рассматривает три механизма доставки и хранения вакцины от коронавируса - Ляшко

Он отметил, что с того момента, как появилась информация о вакцинах от коронавируса, Украина готовится к тому, чтобы охватить как можно больше населения иммунопрофилактикой.

“Когда десять вакцин-кандидатов начали приближаться к своей регистрации, мы начали более детально изучать именно механизмы их транспортировки для того, чтобы оценить способности страны принять вакцину, хранить вакцину и доставлять ее в кабинет прививок. Если все удастся, то это будет беспрецедентная компания иммунопрофилактики во всем мире. Количество людей, которые хотят получить вакцину и количество людей, которые должны получить вакцину — огромная. В Украине мы говорим о 40 млн населения, нужно охватить прививками для того, чтобы забыть об этой эпидемии и помочь миру преодолеть пандемию”, — рассказал он.

Ляшко также сообщил, что Национальная техническая группа экспертов уже сегодня оценивает полностью три различные механизмы доставки вакцины и ее хранения.

“Почему я говорю о трех разных? Потому что две из вакцин, которые уже озвучили, что дают 95% эффективности, сейчас имеют температуру для хранения −20° C и −70° C. Украина такую вакцину никогда не получала и не транспортировала. Обычные условия транспортировки у нас — это + 2° C, + 8° C”, — подчеркнул он.

Поэтому, по его словам сейчас Национальная техническая группа экспертов, которая включает ведущих иммунологов, инфекционистов, эпидемиологов, а также людей, которые могут и умеют организовать логистику фармацевтических препаратов, занимается вопросом о том, как в Украине можно поставить и сколько можно принять вакцины при различных условий ее хранения.

Ляшко также отметил, что кроме поставки рассматриваются различные сценарии относительно того, какие слои населения будут вакцинировать.

Напомним, в Минздраве рассчитывают на поставку вакцин от COVID-19 в первом квартале 2021 года.