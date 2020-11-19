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Ляшко рассказал, кто будет определять приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

Ляшко рассказал, кто будет определять приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13848 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. На сегодня разрабатываются различные сценарии иммунопрофилактики населения Украины от коронавируса. Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает УНН.

“Именно Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики в сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ разрабатывают приоритетные группы. Первым приоритетом стоят медицинские работники. Далее идут уже вопрос различных профессиональных групп риска и медицинских групп риска. Медицинские группы риска сегодня — это те люди у которых сегодня после переноса коронавирусной болезни, чаще всего развиваются осложнения и чаще всего — это осложнение несовместимые с жизнью. Поэтому они выделяются в определенную приоритетную группу населения, которая также будет вакцинироваться одна из первых”, — рассказал он.

Однако, по словам Ляшко, контролировать этот процесс Министерство здравоохранения совместно с департаментом здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина рассматривает три механизма доставки и хранения вакцины от коронавируса — Ляшко

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 583 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 369 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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