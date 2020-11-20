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В Украину нужно завезти как минимум 15 млн. доз вакцин от коронавируса - Ляшко

В Украину нужно завезти как минимум 15 млн. доз вакцин от коронавируса - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 13883 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Украине нужно завезти как минимум 15 млн. доз вакцин от коронавируса. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает УНН.

“Страна работает со всеми потенциальными производителями вакцин и подписывает уже договоры на поставку вакцин и для других групп населения (кроме тех, которые будут определены как приоритетные — ред.). Мы говорим о том, чтобы нам в страну завезти как минимум 15 млн доз вакцины, для того чтобы охватить всех прививкой. Но теперь вопрос — 15 млн доз вакцины сразу завезти, хранить, развести и провакцинировать — это достаточно сложный процесс. Поэтому и планируется прививочная сессия. Прививочная сессия будет рассчитываться именно от приоритетных групп людей и мы просчитываем сейчас, как, в каких кабинетах прививки будет проведена вакцинация. Частные медицинские структуры также должны быть приложены к этому процессу. Должно работать все медицинское сообщество, чтобы как можно более в короткий срок охватить как можно больше людей, чтобы как можно скорее разорвать цепь передачи этой инфекции”, — подчеркнул он.

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Ранее Ляшко рассказал, кто будет определять приоритетные группы для вакцинации от коронавируса.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 583 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 369 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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