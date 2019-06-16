В Японии мужчина ударил ножом в грудь полицейского и забрал табельное оружие

26-летний полицейский с ножом в груди был найден примерно в 05:40 утра по местному времени (23:40 Киев) в небольшом опорном пункте, где круглосуточно дежурят правоохранители. Ему было нанесено несколько глубоких ножевых ран, полицейский, как сообщается, в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся.

В Японии, которая отличается относительно низким уровнем преступности, такие инциденты происходят крайне редко. Однако в июне 2018 года похожий случай произошел в городе Тояма на северо-западе острова Хонсю. Там был также убит полицейский, у которого отняли табельный пистолет. Преступник был позже убит при задержании.

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Как сообщал УНН, в пгт Кельменцы Черновицкой области женщина вместе с 17-летним сыном избили полицейского. За нападение на милиционера злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.