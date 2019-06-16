В Японии мужчина ударил ножом в грудь полицейского и забрал табельное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Неизвестный нанес в воскресенье рано утром тяжелые ножевые ранения японском полицейском и отнял у него табельный пистолет с боевыми патронами. Инцидент, как сообщает информационное агентство Kyodo, произошел в городе суйте в префектуре Осака на юго-западе гласного острова страны Хонсю, передает УНН.
26-летний полицейский с ножом в груди был найден примерно в 05:40 утра по местному времени (23:40 Киев) в небольшом опорном пункте, где круглосуточно дежурят правоохранители. Ему было нанесено несколько глубоких ножевых ран, полицейский, как сообщается, в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся.
В Японии, которая отличается относительно низким уровнем преступности, такие инциденты происходят крайне редко. Однако в июне 2018 года похожий случай произошел в городе Тояма на северо-западе острова Хонсю. Там был также убит полицейский, у которого отняли табельный пистолет. Преступник был позже убит при задержании.
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Как сообщал УНН, в пгт Кельменцы Черновицкой области женщина вместе с 17-летним сыном избили полицейского. За нападение на милиционера злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.