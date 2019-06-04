Поліцейському, який з ножем напав на малолітню, винесли вирок

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КИЇВ. 4 червня. УНН. За результатами досудового розслідування, проведеного слідчими Державного бюро розслідувань, Солом'янський районний суд міста Києва виніс вирок щодо розбійного нападу на 12-річну дівчинку, скоєний двома особами, один з яких є сержантом поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві. Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає УНН.

Так, повідомляється, що правоохоронця визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 КК України (Розбій). Він засуджений до трьох років позбавлення волі без права обіймати посади в органах внутрішніх справ Нацполіції протягом трьох років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 грудня 2018 року близько 18:00 у сквері “Героїв Севастополя” біля ліцею “Престиж” у місті Києві поліцейський зупинив малолітню дитину, утримуючи за рюкзак.

Погрожуючи насильством та застосуванням ножа, правоохоронець змушував віддати йому мобільний телефон. Отримавши відмову, засуджений штовхнув дитину, після чого вона впала. Правоохоронець повторно висловив вимогу, притиснувши ножа до обличчя дівчинки, і забрав мобільний телефон, вартість якого становить близько двох тисяч гривень.

За інформацією ДБР, під час здійснення злочину правоохоронець перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляв УНН, обвинувальний акт стосовно поліцейського, підозрюваного у нападі на 12-річну дівчинку, було скеровано до суду у лютому цього року.

Українські Національні Новини

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