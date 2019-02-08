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У Києві судитимуть поліцейського за напад на 12-річну дівчинку

У Києві судитимуть поліцейського за напад на 12-річну дівчинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. До суду скерували обвинувальний акт стосовно поліцейського, підозрюваного у нападі на 12-річну дівчинку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

"Поліцейському, підозрюваному у розбійному нападі на 12-річну дівчину, загрожує позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, завершили досудове розслідування в цьому провадженні, обвинувальний акт скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 20 грудня 2018 року поліцейський батальйону конвойної служби Головного управління Нацполіції у м. Києві, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв розбійний напад на 12-річну дівчинку. Погрожуючи ножем, він відібрав у неї мобільний телефон.

У прес-службі прокуратури Києва, підозрюваний напав на дівчинку, коли вона поверталася додому парком.

"Погрожуючи ножем, поліцейський заволодів мобільним телефоном дитини та намагався втекти, проте його встигли затримати перехожі, які стали свідками нападу", - зазначили у прокуратурі.

Правоохоронцю повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 187 КК України, тобто розбій, а також обрали запобіжний захід - тримання під вартою без можливості внесення застави. Обвинувальний акт стосовно підозрюваного скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

У ході досудового розслідування підозрюваний визнав свою провину.

Нагадаємо, у Полтавській області нетверезі поліцейські скоїли розбійний напад на перехожого.

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