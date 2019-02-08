В Киеве будут судить полицейского за нападение на 12-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении полицейского, подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Полицейскому, подозреваемому в нападении на 12-летнюю девушку, грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, завершили досудебное расследование в этом производстве, обвинительный акт направлен в суд", - говорится во сообщении.
По данным следствия, 20 декабря 2018 года полицейский батальона конвойной службы Главного управления Нацполиции в г. Киеве, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку. Угрожая ножом, он отобрал у нее мобильный телефон.
В пресс-службе прокуратуры Киева, подозреваемый напал на девочку, когда она возвращалась домой через парк.
"Угрожая ножом, полицейский завладел мобильным телефоном ребенка и пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения", - отметили в прокуратуре.
Правоохранителю сообщили о подозрении по части 1 статьи 187 УК Украины, то есть разбой, а также избрана мера пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога. Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлено в Соломенский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.
В ходе досудебного расследования подозреваемый признал свою вину.
Напомним, в Полтавской области нетрезвые полицейские совершили разбойное нападение на прохожего.