Полицейскому, который с ножом напал на малолетнюю, вынесли приговор

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КИЕВ. 4 июня. УНН. По результатам предварительного расследования, проведенного следователями Государственного бюро расследований, Соломенский районный суд Киева вынес приговор за разбойное нападение на 12-летнюю девочку, совершенное двумя лицами, одно из которых является сержантом полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Так, сообщается, что правоохранителя признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 187 УК Украины (разбой). Он приговорен к трем годам лишения свободы без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции течение трех лет.

Досудебным расследованием установлено, что 20 декабря 2018 года около 18:00 в сквере "Героев Севастополя" у лицея "Престиж" в Киеве полицейский остановил малолетнего ребенка, удерживая за рюкзак.

Угрожая насилием и применением ножа, правоохранитель заставлял отдать ему мобильный телефон. Получив отказ, осужденный толкнул ребенка, после чего он упал. Полицейский повторно потребовал, прижав нож к лицу девочки, и забрал мобильный телефон, стоимость которого составляет около двух тысяч гривен.

По информации ГБР, во время совершения преступления правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УНН, обвинительный акт в отношении полицейского, подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку, было направлено в суд в феврале этого года.

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