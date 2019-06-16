В Японії чоловік вдарив ножем у груди поліцейського та забрав табельну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Невідомий завдав в неділю рано вранці важкі ножові поранення японському поліцейському і відняв у нього табельний револьвер з бойовими патронами. Інцидент, як повідомляє інформаційне агентство Kyodo, стався в місті суньте в префектурі Осака на південному заході гласного острова країни Хонсю, передає УНН.
26-річний поліцейський з ножем у грудях був знайдений приблизно о 05:40 ранку за місцевим часом (23:40 Київ) у невеликому опорному пункті, де цілодобово чергують правоохоронці. Йому було нанесено декілька глибоких ножових ран, поліцейський, як повідомляється, у важкому стані. Нападник втік.
В Японії, яка відрізняється відносно низьким рівнем злочинності, такі інциденти відбуваються вкрай рідко. Однак у червні 2018 року схожий випадок стався в місті Тояма на північному заході острова Хонсю. Там був також убитий поліцейський, у якого забрали табельний пістолет. Злочинець був пізніше убитий при затриманні.
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Як повідомляв УНН, у смт Кельменці Чернівецької області жінка разом з 17-річним сином побили поліцейського. За напад на правоохоронця зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.