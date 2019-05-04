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Жінка з сином побили поліцейського

Жінка з сином побили поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У смт Кельменці Чернівецької області жінка разом з 17-річним сином побили поліцейського. За напад на правоохоронця зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.

Інцидент стався 3-го травня у селищі міського типу Кельменці. Під час виконання своїх службових обов’язків двоє дільничних офіцерів поліції помітили біля центральної районної лікарні 17-річного місцевого жителя, який курив цигарки, поліцейські зробили хлопцю зауваження і він припинив палити.

Через деякий час підліток разом з 36-річною матір’ю підійшли до одного з дільничних і почали нецензурно лаятися через зроблене зауваження. При цьому хлопець напав ззаду на поліцейського, а жінка почала наносити удари руками по голові. Внаслідок протиправних дій зловмисників правоохоронець отримав тілесні ушкодження у вигляді осадження лівої половини обличчя та м’яких тканин потилиці.

За фактом нападу на дільничного слідчі Кельменецького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Житомирі жінка розбила голову поліцейському.

Українські Національні Новини

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