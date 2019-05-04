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Жінка розбила голову поліцейському

Жінка розбила голову поліцейському

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Житомирі жінка розбила голову поліцейському, вдаривши його скляною пляшкою, за це й загрожує обмеження або позбавлення волі строком до 5 років. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

Подія сталась уночі 4 травня. У ході патрулювання поліцейські на одній з вулиць помітили гурт людей, які у публічному місці розпивали спиртні напої. На зауваження правоохоронців потенційні правопорушники відреагували агресивно. А одна з учасниць компанії, 32-річна місцева жителька, вдарила 25-річного поліцейського скляною пляшкою по голові, заподіявши йому забої та різані рани.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Житомирського відділу поліції, працівники якої задокументували подію, та медиків для надання патрульному необхідної допомоги.

Винуватиця затримана у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Як повідомляв УНН, поліцейського побили у краденій машині.

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Кримінал та НП

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