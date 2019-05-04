Женщина разбила голову полицейскому
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Житомире женщина разбила голову полицейскому, ударив его стеклянной бутылкой, за это ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Событие произошло ночью 4 мая. В ходе патрулирования полицейские на одной из улиц заметили группу людей, которые в публичном месте распивали спиртные напитки. На замечание правоохранителей потенциальные правонарушители отреагировали агрессивно. А одна из участниц компании, 32-летняя местная жительница, ударила 25-летнего полицейского стеклянной бутылкой по голове, причинив ему ушибы и резаные раны.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Житомирского отдела полиции, сотрудники которой задокументировали событие, и медиков для оказания патрульному необходимой помощи.
Виновница задержана в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.
Как сообщал УНН, полицейского избили в краденой машине.