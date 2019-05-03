Поліцейського побили у краденій машині

КИЇВ. 3 травня. УНН. У столиці зі стріляниною затримали чоловіка, який незаконно заволодів автівкою та при спробі втечі чинив опір і вдарив поліцейського. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.