Поліцейського побили у краденій машині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У столиці зі стріляниною затримали чоловіка, який незаконно заволодів автівкою та при спробі втечі чинив опір і вдарив поліцейського. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Про зникнення машини Honda CR-V повідомив її власник. Він залишив авто біля будинку на вулиці Дмитрівській.
Підозрюваного у викраденні іномарки встановили. Правоохоронці продивилися відео з камер спостереження і відстежили рух автомобіля містом.
"У подальшому ми знайшли викрадений автомобіль, який уже був на інших номерних знаках. Та коли побачили, що зловмисник сідає у викрадену машину, один із оперативників встиг сісти на пасажирське сидіння, аби його затримати. Водій не відреагував на законні вимоги правоохоронця зупинитися та рушив з місця, а інші співробітники почали переслідувати їх", - повідомив начальник сектору карного розшуку Шевченківського управління поліції.
Співробітник поліції, який їхав у автівці з підозрюваним, попередив його про застосування табельної вогнепальної зброї. Він здійснив чотири постріли у моторний відсік, аби зупинити автомобіль, вказали у поліції.
"Утім правопорушник продовжив рухатися вже по зустрічній смузі, при цьому кілька разів вдарив поліцейського", - вказали у поліції.
Проїхавши деяку відстань, зловмисник зупинився та намагався втекти, але його затримали та доставили до управління поліції.
Підозрюваним виявився 47-річний киянин, який наразі є підсудним за вчинення аналогічного злочину.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Фігуранту загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Нагадаємо, поліцейського у столиці поранив ножем утікач від правосуддя.