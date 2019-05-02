Поліцейського у столиці поранив ножем утікач від правосуддя

КИЇВ. 2 травня. УНН. Затриманим у столиці в ніч на четвер за завдання ножем поранення поліцейському виявився 23-річний киянин, який рік переховується від рішення суду про перебування під вартою. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у Києві.