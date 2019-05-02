Поліцейського у столиці поранив ножем утікач від правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Затриманим у столиці в ніч на четвер за завдання ножем поранення поліцейському виявився 23-річний киянин, який рік переховується від рішення суду про перебування під вартою. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУНП у Києві.
У поліції нагадали, що інцидент стався на проспекті Лісовому у Деснянському районі столиці.
Встановлено, що працівник поліції, який перебував поза службою, побачив, як на вулиці між двома невідомими виник конфлікт, при цьому один із них тримав у цей час за спиною ніж. Аби він не спричинив нікому шкоди, поліцейський представився та попросив сховати холодну зброю. У результаті зловмисник кинувся із ножем на правоохоронця, який вгамував правопорушника та тримав його до приїзду патрульних.
"Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння та поводився агресивно, тому поліцейські застосували кайданки і доставили правопорушника до районного управління поліції для встановлення всіх обставин події", - зауважили у поліції.
Працівник поліції отримав непроникаючу колото-різану рану грудної клітини, після чого був госпіталізований у лікарню для надання допомоги.
Слідчі з’ясували, що правопорушник - 23-річний киянин, який рік переховується від рішення суду (перебування під вартою) за вчинення злочину, передбаченого ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, в одному з районів столиці чоловік вдарив ножем поліцейського.