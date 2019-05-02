Полицейского в столице ранил ножом беглец от правосудия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Задержанным в столице в ночь на четверг за нанесение ножом ранения полицейскому оказался 23-летний киевлянин, который год скрывается от решения суда о пребывании под стражей. В отношении него начато уголовное производство по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.
В полиции напомнили, что инцидент произошел на проспекте Лесном в Деснянском районе столицы.
Установлено, что сотрудник полиции, находившийся вне службы, увидел, как на улице между двумя неизвестными возник конфликт, при этом один из них держал в это время за спиной нож. Чтобы никому не причинили вреда, полицейский представился и попросил спрятать холодное оружие. В результате злоумышленник бросился с ножом на правоохранителя, который успокоил правонарушителя и держал его до приезда патрульных.
"Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, поэтому полицейские применили наручники и доставили правонарушителя в районное управление полиции для установления всех обстоятельств происшествия", - отметили в полиции.
Сотрудник полиции получил непроникающую колото-резаную рану грудной клетки, после чего был госпитализирован в больницу для оказания помощи.
Следователи выяснили, что правонарушитель - 23-летний киевлянин, который год скрывается от решения суда (пребывание под стражей) за совершение преступления, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Напомним, в одном из районов столицы мужчина ударил ножом полицейского.