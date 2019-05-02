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В одному з районів столиці чоловік вдарив ножем поліцейського

В одному з районів столиці чоловік вдарив ножем поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У Києві на Лісовому масиві неадекватний чоловік вдарив поліцейського ножем в груди, повідомляє УНН з посиланням на користувачів соцмереж та очевидців НП.

За словами очевидців, напередодні ввечері, чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння з ножем в руці ходив по двору житлового будинку за адресою Лісовий проспект, 13. Назустріч йому йшов поліцейський, який проживає в будинку неподалік. Поліцейський не був при виконанні службових обов’язків проте вирішив урезонити чоловіка, якій вів себе неадекватно. Між ними виникла бійка, в результаті якої зловмисник вдарив поліцейського ножем в груди. Ніж потрапив чоловіку прямо в ребро.

“На місце події прибули декілька екіпажів патрульної поліції і „швидка“. Правоохоронці затримали нападника і наділи на нього наручники. Чоловік вів себе неадекватно, погрожував поліцейським, кричав. Пізніше з’ясувалося, що у дворах він намагався сховатися від переслідування поліції, оскільки машина, на якій їхав зловмисник, потрапила в орієнтування правоохоронців”, — також зазначили очевидці.

Правоохоронця з колото-різаною раною в районі грудної клітки госпіталізували в найближчу лікарню.

Нагадуємо, у столиці 13-річного хлопця вдарило струмом на даху поїзда.

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