У столиці 13-річного хлопця вдарило струмом на даху поїзда
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Вчора ввечері, троє неповнолітніх вирішили покататись на даху електропоїзду. Один з хлопців доторкнувся до електричної дуги і отримав 45% опіків тіла. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Увечері 30 квітня троє тринадцятирічних хлопців вирішили покататися на даху вантажного електропоїзда. Один із них доторкнувся до електричної дуги та отримав потужне ураження струмом. Товариші потерпілого підлітка одразу ж викликали швидку. Із опіками 45% тіла непритомного хлопця госпіталізували. Наразі він вже прийшов до тями”, — йдеться у повідомленні.
Інформація про вказаний факт належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дарницького управління поліції. Правоохоронці детально вивчають причини та обставини інциденту, а після завершення перевірки події буде надана відповідна правова оцінка.
На батьків трьох підлітків складені адмінпротоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали будуть передані до суду для винесення рішення відповідно до чинного законодавства. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, у неділю, 14 квітня в столиці неповнолітнього вдарило струмом, коли той знаходився на даху вагона потяга.