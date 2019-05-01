В столице 13-летнего парня ударило током на крыше поезда

"Вечером 30 апреля трое тринадцатилетних ребят решили покататься на крыше грузового электропоезда. Один из них коснулся электрической дуги и получил мощное поражения током. Товарищи пострадавшего подростка сразу же вызвали скорую. С ожогами 45% тела сознания парня госпитализировали. Сейчас он уже пришел в себя", - говорится в сообщении.

Информация об указанном факте надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции. Правоохранители детально изучают причины и обстоятельства инцидента, а после завершения проверки события будет предоставлена соответствующая правовая оценка.

На родителей трех подростков составлены админпротоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы будут переданы в суд для вынесения решения в соответствии с действующим законодательством. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля в столице несовершеннолетнего ударило током, когда он находился на крыше вагона поезда.



