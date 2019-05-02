В одном из районов столицы мужчина ударил ножом полицейского

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108679 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112703 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115380 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116160 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145318 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115728 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140498 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145007 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130388 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130403 просмотра

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В одном из районов столицы мужчина ударил ножом полицейского

В одном из районов столицы мужчина ударил ножом полицейского

Киев  •  УНН

 • 10158 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киеве на Лесном массиве неадекватный человек ударил полицейского ножом в грудь, сообщает УНН со ссылкой на пользователей соцсетей и очевидцев ЧП.

По словам очевидцев, накануне вечером, мужчина с явными признаками алкогольного опьянения с ножом в руке ходил по двору жилого дома по адресу Лесной проспект, 13. Навстречу ему шел полицейский, который проживает в доме неподалеку. Полицейский не был при исполнении служебных обязанностей однако решил урезонить мужчину, которой вел себя неадекватно. Между ними произошла потасовка, в результате которой злоумышленник ударил полицейского ножом в грудь. Нож попал мужчине прямо в ребро.

“На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции и „скорая“. Правоохранители задержали нападавшего и надели на него наручники. Мужчина вел себя неадекватно, угрожал полицейским, кричал. Позже выяснилось, что во дворах он пытался скрыться от преследования полиции, поскольку машина, на которой ехал злоумышленник, попала в ориентировку правоохранителей”, — также отметили очевидцы.

Правоохранителя с колото-резаной раной в районе грудной клетки госпитализировали в ближайшую больницу.

Напоминаем, в столице 13-летнего парня ударило током на крыше поезда.

Украинские Национальные Новости

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