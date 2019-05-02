В одном из районов столицы мужчина ударил ножом полицейского

По словам очевидцев, накануне вечером, мужчина с явными признаками алкогольного опьянения с ножом в руке ходил по двору жилого дома по адресу Лесной проспект, 13. Навстречу ему шел полицейский, который проживает в доме неподалеку. Полицейский не был при исполнении служебных обязанностей однако решил урезонить мужчину, которой вел себя неадекватно. Между ними произошла потасовка, в результате которой злоумышленник ударил полицейского ножом в грудь. Нож попал мужчине прямо в ребро.

“На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции и „скорая“. Правоохранители задержали нападавшего и надели на него наручники. Мужчина вел себя неадекватно, угрожал полицейским, кричал. Позже выяснилось, что во дворах он пытался скрыться от преследования полиции, поскольку машина, на которой ехал злоумышленник, попала в ориентировку правоохранителей”, — также отметили очевидцы.

Правоохранителя с колото-резаной раной в районе грудной клетки госпитализировали в ближайшую больницу.

Напоминаем, в столице 13-летнего парня ударило током на крыше поезда.