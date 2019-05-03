Полицейского избили в краденой машине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В столице со стрельбой задержали мужчину, который незаконно завладел автомобилем и при попытке побега сопротивлялся и ударил полицейского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Об исчезновении машины Honda CR-V сообщил ее владелец. Он оставил авто у дома на улице Дмитриевской.
Подозреваемого в похищении иномарки установили. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения и отследили движение автомобиля по городу.
"В дальнейшем мы нашли угнанный автомобиль, который уже был на других номерных знаках. Но когда увидели, что злоумышленник садится в угнанную машину, один из оперативников успел сесть на пассажирское сиденье, чтобы его задержать. Водитель не отреагировал на законные требования правоохранителя остановиться и уехал с места, а другие сотрудники начали преследовать их", - сообщил начальник сектора уголовного розыска Шевченковского управления полиции.
Сотрудник полиции, который ехал в машине с подозреваемым, предупредил его о применении табельного огнестрельного оружия. Он совершил четыре выстрела в моторный отсек, чтобы остановить автомобиль, указали в полиции.
"Впрочем правонарушитель продолжил двигаться уже по встречной полосе, при этом несколько раз ударил полицейского", - указали в полиции.
Проехав некоторое расстояние, злоумышленник остановился и пытался убежать, но его задержали и доставили в управление полиции.
Подозреваемым оказался 47-летний киевлянин, который сейчас является подсудимым за совершение аналогичного преступления.
Следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуются уголовные производства по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ст. 342 (Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, государственному исполнителю) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, полицейского в столице ранил ножом беглец от правосудия.