Полицейского избили в краденой машине

КИЕВ. 3 мая. УНН. В столице со стрельбой задержали мужчину, который незаконно завладел автомобилем и при попытке побега сопротивлялся и ударил полицейского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.