В январе Украина экспортировала морем 12 млн тонн зерна
Киев • УНН
В январе 2024 года Украина экспортировала рекордные объемы зерна через Черноморский коридор, достигнув довоенного уровня.
В январе 2024 года по "морскому коридору" Украина экспортировала 12 млн тонн зерновых. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.
По словам Свириденко, этот объем соответствует довоенному периоду.
"Запуск нового морского коридора позволил экспортировать в январе рекордные 12 миллионов тонн зерновых, что, по сути, равно объемам довоенного периода. В феврале, который еще не закончился, ожидается показатель в 8,5 млн тонн, что также превосходит довоенные показатели", - сообщила вице-премьер.
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Напомним
Вице-премьер-министр - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что по украинскому коридору Черным морем с 8 августа отправлено уже "почти 27 млн тонн грузов, 70% из которых - это украинская аграрная продукция".
В январе Украина экспортировала морем 12 млн тонн зерна
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