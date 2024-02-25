В январе Украина экспортировала морем 12 млн тонн зерна

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  100086 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  105945 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  204278 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  229866 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  219378 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  227376 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  249689 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  233574 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  252721 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  269302 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В январе Украина экспортировала морем 12 млн тонн зерна

В январе Украина экспортировала морем 12 млн тонн зерна

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 14:55  •  13371 просмотра

Read in English

В январе 2024 года Украина экспортировала рекордные объемы зерна через Черноморский коридор, достигнув довоенного уровня.

В январе 2024 года по "морскому коридору" Украина экспортировала 12 млн тонн зерновых. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.

По словам Свириденко, этот объем соответствует довоенному периоду.

"Запуск нового морского коридора позволил экспортировать в январе рекордные 12 миллионов тонн зерновых, что, по сути, равно объемам довоенного периода. В феврале, который еще не закончился, ожидается показатель в 8,5 млн тонн, что также превосходит довоенные показатели", - сообщила вице-премьер.

Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал25 февраля 2024, 14:23 • 20276 просмотров

Напомним

Вице-премьер-министр - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что по украинскому коридору Черным морем с 8 августа отправлено уже "почти 27 млн тонн грузов, 70% из которых - это украинская аграрная продукция".

Елена Архипова

Елена Архипова

ЭкономикаАгроновости
chyornoe-moreЧерное море
ukrainaУкраина
polshaПольша
У січні Україна експортувала морем 12 млн тонн зерна
Ukraine exported 12 million tons of grain by sea in January
Новости по теме

В январе Украина экспортировала морем 12 млн тонн зерна

В январе 2024 года Украина экспортировала рекордные объемы зерна через Черноморский коридор, достигнув довоенного уровня.

Экономика •   •  13371 просмотра
В январе Украина экспортировала морем 12 млн тонн зерна

"Сейчас реальной перспективы нет": Буданов о получении рф иранских ракет

Руководитель военной разведки Украины заявил, что пока не существует реальной перспективы приобретения россией иранских ракет.

Война •   •  15558 просмотра
"Сейчас реальной перспективы нет": Буданов о получении рф иранских ракет

В Киеве попрощались со Степаном Хмарой

На Байковом кладбище похоронили выдающегося украинского политика и патриота Степана Хмару.

Общество •   •  23887 просмотра
В Киеве попрощались со Степаном Хмарой

Цифра небольшая: Буданов о количестве военных, попавших в плен при выходе из Авдеевки

Руководитель украинской военной разведки опроверг сообщения о том, что при выходе из Авдеевки в плен попали тысячи украинских военнослужащих, заявив, что реальное количество пленных было небольшим.

Война •   •  20101 просмотра
Цифра небольшая: Буданов о количестве военных, попавших в плен при выходе из Авдеевки

В Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов: в УЗ заявили, что обратятся к польским правоохранителям

Украинский железнодорожный оператор "Укрзализныця" сообщил, что неизвестные лица сбросили около 180 тонн украинской кукурузы из 8 вагонов в Польше, в 150 км от порта Гданьск, и заявил, что инцидент будет передан польским правоохранительным органам.

Политика •   •  19665 просмотра
В Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов: в УЗ заявили, что обратятся к польским правоохранителям

На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель

34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.

Война •   •  16580 просмотра
На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель

ГУР пока ничего не известно о пленных, которые якобы летели на российском Ил-76 - Буданов

Руководитель украинской военной разведки не владеет информацией о том, были ли на борту сбитого российского транспортного самолета Ил-76 украинские пленные.

Война •   •  16516 просмотра
ГУР пока ничего не известно о пленных, которые якобы летели на российском Ил-76 - Буданов

Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал

Украинское зерно было повреждено на польской железнодорожной станции в результате акта вандализма. Груз направлялся транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.

Общество •   •  20276 просмотра
Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал

Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине

Лидер ультраправой голландской Партии свободы заявил, что поддерживает помощь Украине и назвал войну россии против Украины незаконной и варварской.

Война •   •  17187 просмотра
Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине

"Он реально погиб из-за тромба": Буданов о причине смерти Навального

Руководитель разведки Министерства обороны Украины заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер по естественным причинам от тромба, вопреки заявлениям о его отравлении.

Политика •   •  16068 просмотра
"Он реально погиб из-за тромба": Буданов о причине смерти Навального