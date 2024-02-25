В январе Украина экспортировала морем 12 млн тонн зерна

В январе 2024 года по "морскому коридору" Украина экспортировала 12 млн тонн зерновых. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.

По словам Свириденко, этот объем соответствует довоенному периоду.

"Запуск нового морского коридора позволил экспортировать в январе рекордные 12 миллионов тонн зерновых, что, по сути, равно объемам довоенного периода. В феврале, который еще не закончился, ожидается показатель в 8,5 млн тонн, что также превосходит довоенные показатели", - сообщила вице-премьер.

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Напомним

Вице-премьер-министр - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что по украинскому коридору Черным морем с 8 августа отправлено уже "почти 27 млн тонн грузов, 70% из которых - это украинская аграрная продукция".