У січні Україна експортувала морем 12 млн тонн зерна
Київ • УНН
У січні 2024 року Україна експортувала рекордні обсяги зерна через Чорноморський коридор, досягнувши довоєнного рівня.
У січні 2024 року "морським коридором" Україна експортувала 12 млн тонн зернових. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко під час форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.
За словами Свириденко, цей обсяг відповідає довоєнному періоду.
"Запуск нового морського коридору дозволив експортувати у січні рекордні 12 мільйонів тонн зернових, що, по суті, дорівнює обсягам довоєнного періоду. У лютому, який ще не закінчився, очікується показник у 8,5 млн тонн, що також перевершує довоєнні показники", - повідомила віцепрем'єр.
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Віцепремʼєр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що українським коридором Чорним морем з 8 серпня відправлено вже "майже 27 млн тонн вантажів, 70% з якого - це українська аграрна продукція".