В вузе Луганска в армию рф мобилизовали 250 студентов - ОВА
Еще два дома были разрушены в Невском Луганской области, 250 студентов Луганского государственного университета были мобилизованы в российскую армию, а российская компания захватила шахты на оккупированных территориях, имея лишь 1000 долларов капитала.
Ночью один из вражеских дронов ударил по Харьковщине, за сутки оккупанты обстреляли около 17 населенных пунктов области
Ночью вражеских беспилотник нанес удар по Харьковской области, а за минувшие сутки российские войска обстреляли около 17 населенных пунктов в регионе, о жертвах не сообщается.
Сумскую область армия рф ночью обстреляла из артиллерии и РСЗО: 30 взрывов
Российские войска обстреляли две громады в Сумской области из артиллерии и реактивных систем залпового огня, вызвав 30 взрывов за ночь.
По Запорожской области пришлось более 150 вражеских ударов, два человека ранены
За минувшие сутки российские войска 153 раза обстреляли 25 населенных пунктов в Запорожской области, два человека получили ранения.
Масштабные отключения света в Кривом Роге из-за атаки дронов: в Минэнерго сообщили детали
Атака российских беспилотников на энергетические объекты в Кривом Роге (Днепропетровская область) оставила без электричества 62 000 домохозяйств и задела шахту со 120 шахтерами, хотя к утру электроснабжение было восстановлено для более чем 32 000 потребителей.
Очаков и громада в Николаевской области ночью подверглись удару врага
Российские войска ночью обстреляли из артиллерии два населенных пункта в Николаевской области, но обошлось без жертв.
По Херсонской области россияне выпустили 1606 снарядов, есть жертвы
За прошедшие сутки российские войска 279 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.
В небе над Украиной ночью уничтожено 11 из 24 "шахедов", еще семь дронов не достигли целей - ВС ВСУ
Украинские силы обороны уничтожили 11 из 24 ударных беспилотников "шахед", запущенных рф, и еще по меньшей мере 7 беспилотников не смогли достичь своих целей в ночь на 2 февраля.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 387 тысяч
По данным украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли около 387 060 человеческих потерь и потеряли более 6 300 танков и тысячи других транспортных средств.
На фронте за сутки произошло 63 боевых столкновения - Генштаба
За минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения, согласно сводке Генерального штаба.