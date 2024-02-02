В вузе Луганска в армию рф мобилизовали 250 студентов - ОВА

В Луганской области в Невском зафиксировали разрушение еще двух домов, на оккупированных территориях в вузы Луганска в армию рф мобилизовали 250 студентов, шахты захватывает российское предприятие с уставным фондом в тысячу долларов, сообщил в пятницу глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Детали

"В Невском зафиксировали разрушения еще двух домов. Эти два частных домохозяйства подверглись разрушению во время январских авиационных ударов. Тогда россияне за несколько дней уничтожили около полутора десятков домохозяйств селян. Впрочем, люди там еще остаются. Невское сейчас - наиболее заселенный населенный пункт из деоккупированных в Луганской области. Вчера туда также привезли хлеб", - сообщил Лысогор в Telegram.

Противник, по словам главы ОВА, "атаковал неподалеку - чуть южнее - возле Тернов в Донецкой области".

Артиллерийским и авиационным ударам за прошедшие сутки подверглась Белогоровка, добавил он.

"В Луганске - 250 студентов ЛГУ им. В Далия взяли академические отпуска и отправились на войну. Каждое поручение - временное, тем более поручение путина", - указал Лысогор.

Также, по его словам, промышленная группа россиян, которая за небольшие деньги оформляет аренду самых прибыльных шахтных комплексов оккупированной Луганской области, оказалась обществом с уставным капиталом в одну тысячу долларов. "Нового руководителя туда назначили за несколько дней до заключения соответствующего договора. Наблюдаем очередное перераспределение сфер влияния с разрешения оккупационных властей", - указал он.

Макеевка и Невское попали под артиллерийский удар врага - Луганская ОВА