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У виші Луганська до армії рф мобілізували 250 студентів - ОВА

У виші Луганська до армії рф мобілізували 250 студентів - ОВА

Київ • УНН

 • 67585 перегляди

Ще два будинки були зруйновані в Невському Луганської області, 250 студентів Луганського державного університету були мобілізовані до російської армії, а російська компанія захопила шахти на окупованих територіях, маючи лише 1000 доларів капіталу.

У Луганській області у Невському зафіксували руйнування ще двох будинків, на окупованих територіях у виші Луганська до армії рф мобілізували 250 студентів, шахти захоплює російське підприємство з уставним фондом в тисячу доларів, повідомив у п'ятницю голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Деталі

"У Невському зафіксували руйнування ще двох будинків. Ці два приватні домогосподарства зазнали руйнації під час січневих авіаційних ударів. Тоді росіяни за декілька днів знищили близько півтора десятка домогосподарств селян. Утім, люди там ще залишаються. Невське наразі – найбільш заселений населений пункт із деокупованих на Луганщині. Вчора туди також привезли хліб", – повідомив Лисогор у Telegram.

Противник, зі слів голови ОВА, "атакував неподалік – трохи південніше – біля Тернів на Донеччині".

Артилерійських та авіаційних ударів минулої доби зазнала Білогорівка, додав він.

"У Луганську – 250 студентів ЛГУ ім. В Далія взяли академічні відпустки і відправилися на війну. Кожне доручення – тимчасове, тим більше доручення путіна", - вказав Лисогор.

Також, з його слів, промислова група росіян, яка за невеликі кошти оформлює оренду найприбутковіших шахтних комплексів окупованої Луганщини, виявилася товариством із уставним капіталом в одну тисячу доларів. "Нового керівника туди призначили за кілька днів до укладання відповідного договору. Спостерігаємо черговий перерозподіл сфер впливу за дозволом окупаційної влади", - вказав він.

Макіївка і Невське потрапили під артилерійський удар ворога - Луганська ОВА29.01.24, 09:33 • 26816 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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