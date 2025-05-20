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В ВСУ появилась первая мотоциклетная штурмовая рота: какова ее главная задача

Киев • УНН

 • 2354 просмотра

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" создали первую в Украине штурмовую мотоциклетную роту. Ее задача — стремительно прорываться к вражеским позициям.

В ВСУ появилась первая мотоциклетная штурмовая рота: какова ее главная задача

В составе Вооруженных сил Украины появилась первая штурмовая мотоциклетная рота. Она состоит из бойцов 425-го отдельного штурмового полка "Скала", пишет УНН со ссылкой на страницу подразделения в соцсетях.

Детали

В составе 425-го отдельного штурмового полка "Скала" сформирована первая в Вооруженных Силах Украины штурмовая мотоциклетная рота

- говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боевой подготовки бойцы провели сотни часов за рулем и отработали стрельбу в движении.

В результате имеем современную "кавалерию", основная задача которой - стремительно прорываться к вражеским позициям, совершать штурмовые действия и оперативно менять направление удара

- объяснили военные.

Дополнение

В Украине разработана новая технология для дронов, которая должна изменить ход боевых действий. По словам Федорова, это станет переломным моментом в технологической войне.

СБУ провела комбинированную спецоперацию, уничтожив вражескую РЛС "Нева" и склады на газодобывающих платформах в Черном море. В спецоперации использовали морские и воздушные дроны.

Павел Зинченко

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