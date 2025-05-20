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В ЗСУ з’явилася перша мотоциклетна штурмова рота: яке її головне завдання

Київ • УНН

 • 3698 перегляди

У 425-му окремому штурмовому полку "Скала" створили першу в Україні штурмову мотоциклетну роту. Її завдання — стрімко прориватися до ворожих позицій.

В ЗСУ з’явилася перша мотоциклетна штурмова рота: яке її головне завдання

В складі Збройних сил України з’явилася перша штурмова мотоциклетна рота. Вона складається з бійців 425-го окремого штурмового полку "Скала", пише УНН з посиланням на сторінку підрозділу в соцмережах.

Деталі

У складі 425-го окремого штурмового полку "Скала" сформовано першу в Збройних Силах України штурмову мотоциклетну роту

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що під час бойової підготовки бійці провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі.

У результаті маємо сучасну "кавалерію", основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару

- пояснили військові.

Доповнення

В Україні розроблено нову технологію для дронів, яка має змінити хід бойових дій. За словами Федорова, це стане переломним моментом у технологічній війні.

СБУ провела комбіновану спецоперацію, знищивши ворожу РЛС "Нева" та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі. У спецоперації використали морські та повітряні дрони.

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