В ЗСУ з’явилася перша мотоциклетна штурмова рота: яке її головне завдання

В складі Збройних сил України з’явилася перша штурмова мотоциклетна рота. Вона складається з бійців 425-го окремого штурмового полку "Скала", пише УНН з посиланням на сторінку підрозділу в соцмережах.

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У складі 425-го окремого штурмового полку "Скала" сформовано першу в Збройних Силах України штурмову мотоциклетну роту - говориться у повідомленні.

Зазначається, що під час бойової підготовки бійці провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі.

У результаті маємо сучасну "кавалерію", основне завдання якої — стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару - пояснили військові.

Доповнення

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