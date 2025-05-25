В Воздушных силах снова сообщили о баллистической угрозе

Воздушные Силы ВСУ снова сообщили о возможности применения врагом баллистического вооружения, передает УНН.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!", - говорится в сообщении.

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Этой ночью враг совершил комбинированную атаку по Украине. По предварительной информации, кроме ударных БпЛА он использовал крылатые и баллистические ракеты.

Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Николаеве, Одессе и других городах. Последствия атаки пока уточняются.

россия запустила по Украине крылатые ракеты с бомбардировщиков - ВМС ВСУ