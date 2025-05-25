У Повітряних Силах знову повідомили про балістичну загрозу
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Цієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку по Україні, використовуючи ракети та БпЛА.
Повітряні Сили ЗСУ знову повідомили про можливість застосування ворогом балістичного озброєння, передає УНН.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Цієї ночі ворог здійснив комбіновану атаку по Україні. За попередньою інформацією, окрім ударних БпЛА він використовував крилаті та балістичні ракети.
Вибухили лунали у Києві, Харкові, Миколаєві, Одесі та інших містах. Наслідки атаки наразі уточнюються.
росія запустила по Україні крилаті ракети з бомбардувальників - ВМС ЗСУ25.05.25, 02:14 • 1524 перегляди