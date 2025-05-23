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В Воронежской области мужчина устроил стрельбу возле вокзала: есть раненый

Киев • УНН

 • 414 просмотра

В городе россошь мужчина в черном открыл огонь из пистолета и ранил человека в грудь. Нападавшим оказался ранее судимый 38-летний владимир токарев, его разыскивают.

В Воронежской области мужчина устроил стрельбу возле вокзала: есть раненый

В воронежской области мужчина устроил стрельбу по людям возле вокзала. Об этом сообщают российские "СМИ" и Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в городе россошь воронежской области. Как отмечается, неизвестный в черной одежде открыл огонь из пистолета, а затем скрылся.

В сети появилось соответствующее видео. В результате один человек получил ранение в грудь, он в реанимации.

Позже удалось установить личность нападавшего. Им оказался ранее судимый 38-летний владимир токарев. Его объявили в розыск.

Напомним

В Днепровском районе Киева женщина совершила выстрел в сторону жилого дома. Полиция устанавливает ее личность и все обстоятельства данного инцидента. 

Также УНН сообщал, что возле штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба. Сообщается, что выстрел сделали охранники.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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