В Воронежской области мужчина устроил стрельбу возле вокзала: есть раненый
Киев • УНН
В городе россошь мужчина в черном открыл огонь из пистолета и ранил человека в грудь. Нападавшим оказался ранее судимый 38-летний владимир токарев, его разыскивают.
В воронежской области мужчина устроил стрельбу по людям возле вокзала. Об этом сообщают российские "СМИ" и Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел в городе россошь воронежской области. Как отмечается, неизвестный в черной одежде открыл огонь из пистолета, а затем скрылся.
В сети появилось соответствующее видео. В результате один человек получил ранение в грудь, он в реанимации.
Позже удалось установить личность нападавшего. Им оказался ранее судимый 38-летний владимир токарев. Его объявили в розыск.
Напомним
В Днепровском районе Киева женщина совершила выстрел в сторону жилого дома. Полиция устанавливает ее личность и все обстоятельства данного инцидента.
Также УНН сообщал, что возле штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба. Сообщается, что выстрел сделали охранники.