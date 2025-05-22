Біля штаб-квартири ЦРУ сталася стрілянина: що відомо
Київ • УНН
Як повідомляють ЗМІ, у четвер вранці охоронці стріляли в людину біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії. Головні ворота закриті, співробітники шукають альтернативні шляхи.
У четверг вранці охоронці стріляли в людину біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії, США. Про це повідомив NBC News людина, знайома з ситуацією, передає УНН.
Деталі
Постріли пролунали рано вранці, що стало приводом для того, що ЦРУ назвало "інцидентом безпеки".
За даними ЗМІ, стрілянина не призвела до летального результату. Джерело у федеральних правоохоронних органах повідомило, що підозрюваною є жінка, але жодних інших подробиць не розголошується.
Головні ворота наразі закриті, і співробітникам було рекомендовано шукати альтернативні шляхи, повідомив представник ЦРУ.
Додамо
Представник ЦРУ офіційно підтвердив агентству Reuters факт "інциденту, пов'язаного з порушенням безпеки", але про стрілянину нічого не говорив. У відомстві зазначили, що одну людину було затримано, але не навели будь-яких інших подробиць.
Стрілянина на військовій базі у США: є жертви23.02.2025, 08:01 • 31746 переглядiв