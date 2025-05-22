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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 4810 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Біля штаб-квартири ЦРУ сталася стрілянина: що відомо

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Як повідомляють ЗМІ, у четвер вранці охоронці стріляли в людину біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії. Головні ворота закриті, співробітники шукають альтернативні шляхи.

Біля штаб-квартири ЦРУ сталася стрілянина: що відомо

У четверг вранці охоронці стріляли в людину біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії, США. Про це повідомив NBC News людина, знайома з ситуацією, передає УНН

Деталі

Постріли пролунали рано вранці, що стало приводом для того, що ЦРУ назвало "інцидентом безпеки".

За даними ЗМІ, стрілянина не призвела до летального результату. Джерело у федеральних правоохоронних органах повідомило, що підозрюваною є жінка, але жодних інших подробиць не розголошується.

Головні ворота наразі закриті, і співробітникам було рекомендовано шукати альтернативні шляхи, повідомив представник ЦРУ.

Додамо

Представник ЦРУ офіційно підтвердив агентству Reuters факт "інциденту, пов'язаного з порушенням безпеки", але про стрілянину нічого не говорив. У відомстві зазначили, що одну людину було затримано, але не навели будь-яких інших подробиць. 

Стрілянина на військовій базі у США: є жертви23.02.2025, 08:01 • 31746 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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