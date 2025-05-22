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У штаб-квартиры ЦРУ произошла стрельба: что известно

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Как сообщают СМИ, в четверг утром охранники стреляли в человека возле штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии. Главные ворота закрыты, сотрудники ищут альтернативные пути.

У штаб-квартиры ЦРУ произошла стрельба: что известно

В четверг утром охранники стреляли в человека возле штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии, США. Об этом сообщил NBC News человек, знакомый с ситуацией, передает УНН

Детали

Выстрелы прозвучали рано утром, что стало поводом для того, что ЦРУ назвало "инцидентом безопасности".

По данным СМИ, стрельба не привела к летальному исходу. Источник в федеральных правоохранительных органах сообщил, что подозреваемой является женщина, но никаких других подробностей не разглашается.

Главные ворота в настоящее время закрыты, и сотрудникам было рекомендовано искать альтернативные пути, сообщил представитель ЦРУ.

Добавим

Представитель ЦРУ официально подтвердил агентству Reuters факт "инцидента, связанного с нарушением безопасности", но о стрельбе ничего не говорил. В ведомстве отметили, что один человек был задержан, но не привели каких-либо других подробностей. 

Стрельба на военной базе в США: есть жертвы23.02.2025, 08:01 • 31746 просмотров

Антонина Туманова

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