У штаб-квартиры ЦРУ произошла стрельба: что известно
Киев • УНН
Как сообщают СМИ, в четверг утром охранники стреляли в человека возле штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии. Главные ворота закрыты, сотрудники ищут альтернативные пути.
В четверг утром охранники стреляли в человека возле штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии, США. Об этом сообщил NBC News человек, знакомый с ситуацией, передает УНН.
Детали
Выстрелы прозвучали рано утром, что стало поводом для того, что ЦРУ назвало "инцидентом безопасности".
По данным СМИ, стрельба не привела к летальному исходу. Источник в федеральных правоохранительных органах сообщил, что подозреваемой является женщина, но никаких других подробностей не разглашается.
Главные ворота в настоящее время закрыты, и сотрудникам было рекомендовано искать альтернативные пути, сообщил представитель ЦРУ.
Добавим
Представитель ЦРУ официально подтвердил агентству Reuters факт "инцидента, связанного с нарушением безопасности", но о стрельбе ничего не говорил. В ведомстве отметили, что один человек был задержан, но не привели каких-либо других подробностей.
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