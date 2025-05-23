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У воронезькій області чоловік влаштував стрілянину біля вокзалу: є поранений

Київ • УНН

 • 442 перегляди

У місті розсош чоловік у чорному відкрив вогонь з пістолета та поранив людину в груди. Нападником виявився раніше судимий 38-річний володимир токарєв, його розшукують.

У воронезькій області чоловік влаштував стрілянину біля вокзалу: є поранений

У воронезькій області чоловік вчинив стрілянину по людях біля вокзалу. Про це повідомляють російські "ЗМІ" і Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався в місті розсош воронезької області. Як зазначається, невідомий у чорному одязі відкрив вогонь із пістолета, а потім втік.

У мережі з’явилось відповідне відео. В результаті одна людина отримала поранення у груди, вона в реанімації.

Пізніше вдалось встановити особу нападника. Ним виявився раніше судимий 38-річний володимир токарєв. Його оголосили в розшук.

Нагадаємо

У Дніпровському районі Києва жінка здійснила постріл у бік житлового будинку. Поліція встановлює її особу та всі обставини даного інциденту. 

Також УНН повідомляв, що біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії сталась стрілянина. Повідомляється, що постріл зробили охоронці.

Євген Устименко

Євген Устименко

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