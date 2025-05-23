У воронезькій області чоловік влаштував стрілянину біля вокзалу: є поранений
Київ • УНН
У місті розсош чоловік у чорному відкрив вогонь з пістолета та поранив людину в груди. Нападником виявився раніше судимий 38-річний володимир токарєв, його розшукують.
У воронезькій області чоловік вчинив стрілянину по людях біля вокзалу. Про це повідомляють російські "ЗМІ" і Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
Інцидент стався в місті розсош воронезької області. Як зазначається, невідомий у чорному одязі відкрив вогонь із пістолета, а потім втік.
У мережі з’явилось відповідне відео. В результаті одна людина отримала поранення у груди, вона в реанімації.
Пізніше вдалось встановити особу нападника. Ним виявився раніше судимий 38-річний володимир токарєв. Його оголосили в розшук.
Нагадаємо
У Дніпровському районі Києва жінка здійснила постріл у бік житлового будинку. Поліція встановлює її особу та всі обставини даного інциденту.
Також УНН повідомляв, що біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії сталась стрілянина. Повідомляється, що постріл зробили охоронці.