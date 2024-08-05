Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал об оснащении нового украинского корвета "Иван Выговский", в частности он будет выполнять функцию носителя дронов. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Иван Выговский" - это многофункциональная платформа, которая была модернизирована непосредственно уже во время строительства было увеличено количество вооружения. Этот корвет отличается от базовой модели, которая стоит на вооружении в турецких морских силах.

По словам Плетенчука, на "Выговском" увеличили на 50% количество этих систем вооружений. Среди них противокорабельные и системы, которые помогут бороться с над водными и воздушными дронами.

"Более того, это платформа является сама носителем дронов", - добавил он.

Напомним

1-го августа в Турции спустили на воду второй украинский корвет класса Ada "Гетман Иван Выговский" (F-212).