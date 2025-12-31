В Винницкой области произошло ДТП с участием автомобиля областной военной администрации, уволен директор департамента оборонной работы - ОВА
Киев • УНН
Директора Департамента оборонной работы Винницкой ОВА уволили после ДТП с участием служебного автомобиля. Водитель Ford Ranger, спровоцировавший аварию, отказался от проверки на алкогольное опьянение.
В Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Винницкой ОВА, после выяснения деталей автокатастрофы уволен с должности директор Департамента оборонной работы и обеспечения правопорядка Винницкой областной военной администрации, сообщила первая заместитель главы ОВА Наталья Заболотная в Telegram, пишет УНН.
Из средств массовой информации стало известно о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло с участием автомобиля Винницкой ОВА. В настоящее время компетентными органами устанавливаются обстоятельства аварии
Сегодня в патрульной полиции Винницкой области указали, что "патрульные составили админматериалы на водителя, совершившего ДТП и имевшего признаки опьянения".
Сообщается, что "вчера ночью инспекторы получили вызов о ДТП без травмированных на улице Ольги Кобылянской. На месте происшествия установили, что водитель автомобиля Ford Ranger не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и въехал в газорегуляторный пункт".
"Общаясь с водителем, патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта, нарушение координации движений, выраженное дрожание пальцев рук, поэтому предложили пройти проверку на спецприборе Драгер или проехать в медицинское учреждение. Нарушитель отказался", - сообщили в патрульной полиции.
"На 55-летнего водителя автомобиля Ford Ranger патрульные составили 2 протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП", - говорится в сообщении.
В патрульной не назвали фигурантов, но показали фото разбитого автомобиля с надписью.
"После выяснения всех деталей вчерашнего дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля областной администрации, информирую о принятых мной решениях. Сегодня подписала приказ об увольнении с должности директора Департамента оборонной работы и обеспечения правопорядка Винницкой областной военной администрации Меньшикова Константина Эдуардовича", - сообщила Заболотная.
"Константин участник боевых действий, принимал личное участие в укреплении оборонных рубежей на востоке нашего государства, приложил усилия для усиления обороноспособности Винницкой области. Тем не менее, бывшие заслуги не дают права на неприемлемое поведение. Должностные лица, которые своими действиями подрывают авторитет государственной службы, не могут работать в органах власти", - отметила заместитель главы ОВА.
По ее словам, "поврежденный автомобиль после ремонта будет передан одному из подразделений Сил обороны Украины".
